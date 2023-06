Nach jüngstem Aufruf von Elon Musk und Co SAP-Chef Klein wendet sich gegen Pläne zur KI-Regulierung

Christian Klein, Vorstandschef von SAP, schaltet sich in die laufende Debatte um die Regulierung von Künstlicher Intelligenz ein. „Um es klar zu sagen: Regulierung, etwa von KI, ist wichtig, kein Zweifel. Die EU muss aber darauf achten, dass sie nicht überreguliert und dadurch Wettbewerbsnachteile für die eigenen Unternehmen schafft“, so Klein im Interview mit der WirtschaftsWoche. Vor einigen Tagen hatte ein offener Brief führender Technologieunternehmer und KI-Wissenschaftler für Aufsehen gesorgt, in dem sie eine frühzeitige und eindeutige Regulierung künstlicher Intelligenz gefordert hatten. SPD-Chefin Saskia Esken hatte bereits eine eigene Behörde für die Durchsetzung solcher Regeln gefordert.