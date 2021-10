Netflix-Abo-Preise Was kostet das Netflix-Abo und darf ich es mit Freunden teilen?

Vor allem mit der südkoreanischen Serie „Squid Game“, die erst am 17. September anlief, hält Netflix derzeit einen großen Trumpf. Bereits vergangene Woche hatte das Unternehmen bekanntgegeben, dass das makabre und brutale Überlebensdrama die britische Serie „Bridgerton“ als bislang erfolgreichste Netflix-Produktion abgelöst habe. Zum Jahresende will Netflix jetzt noch mal richtig aufdrehen, neben seinen Serienpremieren hat der Streaming-Service auch mehrere Blockbuster-Filme wie etwa „Don't look up“ mit Hollywood-Superstars wie Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence in der Pipeline.