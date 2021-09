Netflix-Chef Reed Hastings: „Angela Merkel gebührt eine Serie wie ,The Crown‘“

Die Netflix-Serie „The Crown“ fiktionalisiert die Regierungszeit der britischen Königin Elisabeth II. Mit einer anderen Serie über Machtspiele landete Netflix seinen ersten internationalen Hit: „House of Cards.“ Netflix plant in den kommenden drei Jahren 80 Eigenproduktionen im deutschsprachigen Raum und will dabei eine halbe Milliarde Euro investieren. Am Mittwoch hatte der Streamingdienst auch ein neues Büro in Berlin eröffnet.



