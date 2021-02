Online-Casinos vs. Spielhallen: Harte Zeiten für die Könige der Spielhallen

„Es wird, wenn die Pflicht zur Anmeldung von Insolvenzen wieder gilt, eine Riesenwelle, nicht nur in unserer Branche, vor allem in der Gastronomie und in der Touristik und vielen anderen Bereichen geben“, sagt Gauselmann. Gleichzeitig erwartet er langfristig aber auch wieder eine Erholung des Spielbetriebs. „Nach einer gewissen Zeit werden die Menschen mit Vorsicht wieder spielen“, so Gauselmann. So habe sein Unternehmen im Oktober 2020 den Umsatz des Jahres 2019 fast wieder erreicht. Kritisch sieht der Unternehmer denn auch die Schließungen im Zuge des zweiten Lockdowns trotz bestehender Hygienekonzepte und Mindestabstandsmöglichkeiten. „Wir hoffen aber auf politische Einsicht und die Wiedereröffnung am 15. Februar“, so Gauselmann.