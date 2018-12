Paketdienst Hermes hebt die Paketpreise im kommenden Jahr an

Der Paketdienst Hermes will die Preise für seine Paketzustellung für Geschäftskunden anheben. „Wir werden die Paketpreise im kommenden Jahr um vier bis sechs Prozent anheben“, sagte Hermes-CEO Olaf Schabirosky der WirtschaftsWoche. Schabirosky kündigte auch weitere Preiserhöhungen in den Folgejahren an. „Insgesamt werden wir 50 Cent mehr pro Paket verlangen müssen. Das werden wir nicht in einem Schritt realisieren können, sondern das wird über mehrere Jahre passieren“, so Schabirosky.