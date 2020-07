Passagierschwund: Münchner Flughafen erwägt Stellenabbau wegen Coronakrise

Angesichts des anhaltenden Passagierschwunds durch die Coronakrise zieht jetzt auch der Flughafen München einen Stellenabbau in Betracht. Einem Bericht des „Münchner Merkur“ (Donnerstagausgabe) zufolge steht rund ein Fünftel der 10.000 Arbeitsplätze bei der Flughafen München GmbH (FMG) im Feuer. „Wir stehen vor ziemlich tiefen Einschnitten“, zitierte die Zeitung Aufsichtsratskreise. Das staatliche Unternehmen sprach am Donnerstag von „möglichen Kapazitätsanpassungen“, über die im Detail in den nächsten Monaten entschieden werden solle. Alle Maßnahmen am zweitgrößten deutschen Flughafen würden in Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern sozialverträglich gestaltet.