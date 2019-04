Preiserhöhungen Neue Strategie: Netflix macht zwei seiner drei Abos teurer

Bislang gelang es Netflix in Deutschland außerordentlich gut, sich selbst als günstiges Angebot mit guter Auswahl zu verkaufen: „Ein Blick in unseren Marktmonitor BrandIndex zeigt, dass die Marke Netflix momentan zu den am besten performenden Streaming-Anbietern zählt“, erklärt Philipp Schneider, Head of Marketing beim Marktforschungsinstitut YouGov. „Unter Markenkennern ist Netflix im Bereich Preis-Leistung gar die Nummer eins unter den kostenpflichtigen Streaming-Angeboten. Dahinter folgt Prime Video von Amazon.“ Damit Netflix diesen Ruf auch weiterhin verteidigen kann, müssten die Inhalte bei einer Preissteigerung qualitativ zulegen.



Dabei auf Eigenproduktionen zu setzen, ergibt laut Schneider Sinn: „Die Eigenproduktionen haben sicher einen hohen Anteil an der Beurteilung der Qualität eines Portals. Bei Netflix sind sie tatsächlich sehr hochwertig, das schlägt sich auch in der Wahrnehmung der Marke nieder.“ Im BrandIndex sei Netflix bei der Qualität das bestplatzierte Streaming Portal, das kostenpflichtig ist, sagt Schneider.