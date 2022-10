Quick-Commerce Schnell-Lieferdienste leiden unter dem „Einkaufsscham“-Effekt

Meine letzte Bestellung bei Gorillas ist fast ein Jahr her. Bei Flink wartet seit Monaten ein noch nicht abgeschlossener Warenkorb in Höhe von 11,45 Euro auf Finalisierung. Ich erinnere mich, dass mir die Liefergebühr in Höhe von 2,99 Euro am Ende doch zu hoch war, um Schweppes Tonic Zero, Paprika im Dreier-Mix aus den Niederlanden und Baguette-Brötchen „Le Petit“ zu ordern. Und die Getir-App? Die habe ich vor Monaten aus Ärger gelöscht, weil mir die Push-Nachrichten Rabatte versprachen, die ich gar nicht einlösen konnte.