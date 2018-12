Reaktion auf Widerstand Europa-Park stoppt Seilbahnpläne nach Naturschützer-Protest vorerst

RustAls Reaktion auf Proteste von Umweltschützern stoppt der Europa-Park in Rust bei Freiburg vorerst seine Pläne zum Bau einer Seilbahn nach Frankreich. In den nächsten fünf Jahren werde der Freizeitpark bei den Behörden keinen Antrag auf Genehmigung stellen, teilte Geschäftsführer Michael Mack am Freitag mit.