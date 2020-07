Rekordverlust Deutsche Bahn macht größten Verlust ihrer Geschichte

Allerdings hatte die Bahn schon vor der Coronakrise erhebliche Schwierigkeiten besonders im Güterverkehr. Die Schulden stiegen so rasant, da der Konzern aus eigenen Mitteln selbst die nötigsten Investitionen nicht mehr bezahlen konnte.



Unternehmenskreisen zufolge liegen die Nettofinanzschulden inzwischen über 27 Milliarden Euro und damit mehr als drei Milliarden Euro höher als zu Jahresbeginn. Die Bundesregierung will die Bahn unter anderem mit einer Kapitalspritze von über fünf Milliarden Euro stützen.



Das Unternehmen hatte trotz des Passagier-Einbruchs in der Krise auch auf Wunsch der Bundesregierung bis zu 90 Prozent ihrer Züge weitergefahren. Obwohl wieder mehr Menschen reisen, lag die Auslastung zuletzt immer noch bei etwa der Hälfte der Vor-Coronazeit.



Ein Mitarbeiter berichtet über schlimme Zustände bei der Netztochter der Deutschen Bahn. Sein Schreiben ist heikel für die Bahn – aber auch merkwürdig.