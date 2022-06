Russlands größter Restaurant-Betreiber: Vom Bergmann zum russischen McDonalds-Zar

Anfang März saß der Russe in einem Video-Call: In der Leitung die McDonalds-Chefs aus London, und Manager aus der Russland-Zentrale. Russlands Panzer rollten gerade noch auf Kiew zu und aus London gab es rotes Licht: Das Geschäft in Russland, mit mehr als 800 Filialen und fast 1,5 Milliarden Euro Umsatz, sollte vor dem Hintergrund der Sanktionen auf Eis gelegt werden. Anders als etwa in Europa hat der Fast-Food-Konzern in Russland etwa 90 Prozent der Filialen auf eigene Faust und nicht mit Partnern betrieben. Govors sibirische McDonalds-Exklave war eine Ausnahme. „Ich kann keine Sanktionen gegen mein Land und meine Kunden einführen, ich werde weiter arbeiten“, erinnert sich Govor an seine trotzige Antwort in einem Interview mit dem russischen „Forbes“-Magazin. Eine Haltung, die ihm durchaus Sympathien in Russlands Finanz- und Wirtschaftsministerium einbrachte. Beide Ressorts haben die McDonalds-Übernahme von Anfang an eng begleitet, heißt es in Branchenkreisen.