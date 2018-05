Schadenersatzanspruch: Ex-Bilfinger-Chef Koch weist Millionenforderungen zurück

Hintergrund ist dem Vernehmen nach, dass ein Gutachten nicht alles enthält, was an Fakten und Dokumenten vorliegt und entlastend für Koch wäre. Bilfinger verlangt von seinem früheren Vorstandsvorsitzenden Schadenersatz in Millionenhöhe. Allen Vorstandsmitgliedern, die zwischen 2006 und 2015 amtierten, aber vor 2015 in das Gremium eintraten, werden Pflichtverletzungen vorgeworfen, hieß es in einer Pflichtmitteilung an die Börse. Dies war Ende Februar bekanntgeworden.