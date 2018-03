Air-Berlin-Gläubiger wollen womöglich Etihad verklagen

Der Gläubigerausschuss habe am Montagabend grundsätzlich beschlossen, die Schadenersatz-Klage voranzutreiben, sagte ein Insider am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Flöther hat mehrere Gutachten in Auftrag gegeben, die zu dem Schluss kommen, dass es sich bei der Zusage von Etihad um eine "harte Patronatserklärung" handelt, die nicht einfach zurückgezogen werden könne. Etihad war mit 29 Prozent größter Aktionär von Air Berlin, hatte das Unternehmen aber darüberhinaus über Jahre mit Milliarden gestützt. Ohne die Zusage wäre Air Berlin wohl schon früher Pleite gewesen.