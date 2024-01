Schwarzarbeit Die große Friseur-Krise

Schwarzarbeit ist eines der größten Probleme der Friseur-Gilde in Deutschland. In kaum einer anderen Branche lasse sich so einfach ohne Rechnung arbeiten, klagt Holger Stein, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des deutschen Friseurhandwerks. Friseure benötigen weder große Maschinen noch besondere Räumlichkeiten und sind zeitlich recht flexibel: „Haare schneiden kann man in jedem Badezimmer.“ Und in Privatwohnungen darf der Zoll „grundsätzlich nur mit Einwilligung des Wohnungsinhabers“ Kontrollen durchführen, heißt es von der Generalzolldirektion. Deshalb ist die Gefahr, erwischt zu werden, für schwarzarbeitende Friseure äußerst gering.