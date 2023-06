Am 6. Juni 1933 eröffnet der Amerikaner Richard Milton Hollingshead in Camden (New Jersey) das erste Autokino der Welt. Junge Leute schätzten die niedrigen Eintrittspreise, Eltern konnten ihre Kinder auf der Rückbank mitnehmen, Teenager in der letzten Reihe den ersten Kuss wagen oder sich nach dem Film ein Autorennen liefern.