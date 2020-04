Theater in der Krise Wie sich der Kulturbetrieb gegen die Pandemie stemmt

Zumindest auf den ersten Blick erweckt das Treiben auf dem Platz des Autokinos Drive In in Essen den Anschein, als sei alles normal. Als verbringe nicht ganz Deutschland die Abende im heimischen Wohnzimmer. Als lasse das Coronavirus nicht die gesamte Welt stillstehen. Unzählige Autos reihen sich in einer Blechlawine hintereinander, dicht an dicht geparkt. Auf der Leinwand ruft ein kommunistisches Känguru mit ausgeprägtem Temperament zum Kampf gegen den erstarkenden Rechtspopulismus auf. An diesem lauen Frühlingsabend im April locken „Die Känguru-Chroniken“ die Massen auf den riesigen Platz im Gewerbegebiet der Ruhrgebietsstadt.