Sparprogramm Telekom plant Abbau tausender Jobs

Die Telekom will Stellen abbauen und das Unternehmen mit einem „Booster"-Sparprogramm an den technologischen Fortschritt der heutigen Zeit anpassen. Wie viele Jobs insgesamt betroffen sein werden, sei noch unklar, sagte ein Telekom-Sprecher am Samstag auf Anfrage. Das „Handelsblatt“ hatte zuvor berichtet, dass bei der Deutschen Telekom in den kommenden Jahren tausende Stellen gestrichen werden sollten. Betroffen sei vor allem die Zentrale in Bonn.