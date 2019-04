Steuerprivileg für Deutsche Bahn: Was will das Verkehrsministerium denn nun?

Der Vorschlag von Andreas Scheuer überrascht gleich in mehrfacher Hinsicht. Der Bundesverkehrsminister will Bahnfahren günstiger machen. Seine Idee: Fahrgäste sollen künftig nur sieben statt 19 Prozent für ein Fernverkehrsticket zahlen. So soll der Zug attraktiver werden – aus Gründen des Umweltschutzes.