Nach Vorstoß des Verkehrsministers Niedrigere Steuern für Bahntickets? Jetzt zieht Flixbus nach

Ein Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn sagte der Deutschen Presse-Agentur zu der Idee: „Das freut uns.“ Damit erreiche Scheuer endlich einen Stand, den es in vielen anderen europäischen Ländern schon gebe. Er forderte zugleich von der Bahn, die mögliche Steuersenkung dann auch an die Kunden weiterzugeben. „Oder es muss, das wäre die andere Variante, definitiv dafür gesorgt werden, dass das in den weiteren Netzausbau gesteckt wird. Beides ist für uns Kunden eigentlich eine gute Sache.“ Günstigere Fahrpreise seien aber die Priorität.