Streit auf der Schiene FlixTrain wirft der Bahn Diskriminierung vor

Zwischen der Deutschen Bahn und dem Wettbewerber FlixTrain ist ein Streit über die Höhe der Schienenmaut ausgebrochen. Der Schienennetzbetreiber DB Netz hat gerade die neuen Trassenpreise veröffentlicht, die ab Dezember 2019 für Zugbetreiber gelten sollen. So sollen Tarife für so genannte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, wie sie FlixTrain anbietet, um zehn Prozent auf 4,20 Euro pro Zugkilometer steigen. Schnellere ICE-Züge der Deutschen Bahn zahlen zwar insgesamt fast zweieinhalb mal so viel, ihre Tarife sollen aber ab der neuen Fahrplanperiode ab Dezember 2019 um ein Prozent sinken.