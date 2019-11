Studie Deutsche wissen nicht, wie viel sie fürs Streaming ausgeben

Laut der McKinsey-Studie haben die Deutschen im vergangenen Jahr pro Haushalt durchschnittlich 112 Euro ausgegeben für sogenannte Home-Video-Inhalte. Darin enthalten sind auch noch DVDs, zum Kaufen wie zum Leihen. Den größten Anteil macht mit 60 Prozent das Bezahlfernsehen aus, etwa der Bezahlsender Sky. Aber der Streaming-Anteil lag im vergangenen Jahr bei 31 Prozent und damit so hoch wie noch nie in dieser Rubrik; vor zehn Jahren gab es die Videos per Datenstrom noch gar nicht. Netflix und Amazon Prime Video starteten hierzulande erst 2014. „Wie man sieht, hat sich in Deutschland das Video-Streaming-Angebot seine Nachfrage selbst geschaffen“, sagt Schumacher.



Rund die Hälfte aller deutschen Haushalte nutzt Abo-Streaming-Dienste: Laut McKinsey-Umfrage verwenden 27 Prozent der Befragten einen Dienst, 16 Prozent zwei verschiedene Anbieter, acht Prozent sogar drei und mehr. Deutliche Streaming-Marktführer in Deutschland sind Amazon Prime Video (mit 30 Prozent) und Netflix (28 Prozent). Es folgen Magenta TV von der Deutschen Telekom (7 Prozent) sowie die Sport-Spezialisten Sky Ticket (5 Prozent) und Dazn (4 Prozent). „Die Steigerungsrate ist auf zwei Effekte zurückzuführen“, sagt Thomas Schumacher: „Zum einen gucken heute viel mehr Menschen Video-Stream, als früher DVDs gekauft oder ausgeliehen haben. Und zum anderen gibt es auf dem deutschen Video-Stream-Markt keine Winner-takes-it-all-Situation. Neben den beiden klaren Marktführern Amazon und Netflix gibt es eine ganze Reihe weiterer Anbieter, die in Summe auch nicht gerade klein sind.“