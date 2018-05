Seit den Achtzigerjahren lässt sich in westlichen Industriegesellschaften, nicht erst seit den Forschungen von Thomas Piketty, eine klare Akzentverschiebung zugunsten der Kapitaleigner beobachten: Ihre Profite sind im Vergleich zu den Profiten von Mitarbeitern und Kunden überproportional gewachsen. Ein Trend, der sich durch die Digitalisierung rasant beschleunigt, weil Unternehmen immaterielle Güter in mit geringen Herstellungs- und ohne Vertriebskosten in einer einzigen Sekunde weltweit lancieren und vertreiben können - und weil unternehmerischer Erfolg sich in der datenbasierten Plattform-Ökonomie nicht mehr linear und sukzessive, sondern plötzlich und infektiös ausbreitet: Mit jedem Nutzer einer Plattform wächst auch für jeden potenziellen Nutzer der Wert der Plattform, und am Ende heißt es: The Winner Takes It All. Zu den größten aller Gewinner zählen derzeit fraglos Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon) und Reed Hastings (Netflix): mit mehreren hundert Millionen Abonnenten.