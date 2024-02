Thrasio Vom Amazon-Jäger zum Sanierungsfall: Absturz eines Milliarden-Start-ups

Bis vor Kurzem galt Thrasio noch als eine der heißesten Wetten im E-Commerce. Im Kern besteht das Geschäftsmodell des Unternehmens darin, erfolgreiche Amazon-Händler zu übernehmen, so genannte FBA-Seller. Also Anbieter, die ihre Produkte auf dem Marktplatz des E-Commerce-Giganten verkaufen und Amazons Logistik-Service „Fulfillment by Amazon“ nutzen. Anschließend werden die Amazon-Marken in die Thrasio-eigene Konsumgüterplattform integriert und sollen so schneller wachsen und höhere Erträge erzielen.