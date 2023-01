Tourismus Warum DER die angeschlagene FTI wohl nicht übernimmt

Die offensichtlichste juristische Frage ist das Wettbewerbsrecht. „Fraglich erscheint mir, ob eine Fusion von DER Touristik und der FTI Group kartellrechtlich möglich ist, da es sich um die Nummer zwei und die Nummer drei in Deutschland und Europa unter den Touristikkonzernen handelt“, sagt Touristikprofessor der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven. Doch mit einem ernsthaften Einspruch der Behörden rechnet keiner in der Branche. „Am Ende bliebe dank Anbietern wie Alltours und Schauinsland die Konkurrenz deutlich größer als in Großbritannien, wo es überhaupt nur drei nennenswerte Anbieter gibt“, so ein Vorstand eines DER-Konkurrenten.