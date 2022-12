Tourismuskonzern: TUI zahlt Corona-Staatshilfen bis Ende 2023 zurück

Das Geld dafür will TUI mit einer weiteren Kapitalerhöhung einnehmen, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Hannover mitteilte. Zudem könnten die Kredite der Staatsbank KfW von zuletzt noch 2,1 Milliarden Euro deutlich reduziert werden. „Zügige Rückführung der Staatshilfen war immer unser Ziel“, sagte TUI-Chef Sebastian Ebel. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. TUI ist wieder stabil und auf dem Weg zurück zu profitablem Wachstum.“