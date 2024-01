Undurchsichtige Geschäfte Omega AG: Der nächste Immobilieninvestor ist pleite

Nicht einmal ein halbes Jahr später ist von derlei Ankündigungen nicht mehr viel übrig. Bereits im Dezember 2023 war Hofmann zum vorläufigen Insolvenzverwalter mehrerer Immobilienprojektgesellschaften der Gruppe bestellt worden, die insgesamt rund 1450 Wohneinheiten in Stralsund und in Rheinland-Pfalz im Bestand haben. Er will den Fall nun im Detail prüfen.