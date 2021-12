Unwetter in den USA „Fahren Sie erstmal weiter“: Amazon gerät wegen Umgangs mit Tornado in Shitstorm

Eine gute halbe Stunde später schrieb die Frau: „Hier geht der Tornadoalarm los.“ Das Versandzentrum antwortete: „Fahren Sie erst mal weiter. Wir müssen auf Anweisungen von Amazon warten.“ Man werde sie wissen lassen, falls sich die Situation ändere, und sei im Gespräch mit Amazon. Später meldete die Frau sich erneut mit eindringlichen Worten: „Hier weiterzumachen könnte das Auto in einen Sarg verwandeln.“ Doch der Vorgesetzte drohte nun sogar damit, dass sie bei einer Rückkehr zur Zentrale „morgen früh keinen Job mehr haben“ werde. Erst als die Unwetter eine Tür im Verteilzentrum aus den Angeln reißt, rät der Vorgesetzte sich in Sicherheit zu bringen. Tausende Menschen teilten den Textnachrichten-Verlauf auf Twitter und waren empört. Amazon geriet in einen Shitstorm.