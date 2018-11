Verkehr Bahn will Milliarden vom Bund – um pünktlicher zu werden

Hauptgrund für die Verspätungen sind nicht die vielen Baustellen. Im September hatten neben Sturm, Vandalismus und Kabelbränden auch Störungen an den Zügen zu Verspätungen geführt. Im Juli war es die extreme Hitze, die der Bahn zu schaffen machte. Auch im August lag es an den hohen Temperaturen und der Trockenheit, die zu Bränden an Gleisen führten. Konzernchef Lutz richtete dennoch einen dringenden Appell an seine Führungskräfte, mehr gegen Verspätungen zu tun.

Scheuer hatte erst vor wenigen Tagen auch einen Ausbau wichtiger Eisenbahn-Knotenpunkte angekündigt. Damit sollen Engpässe beseitigt und Fahrzeiten verkürzt werden. Vorgesehen sind auch der Aus- und Neubau sowie die Elektrifizierung von Bahnstrecken. Es geht um Milliardenprojekte, die mittel- und langfristig angelegt sind. Dafür stufte das Ministerium viele Bahnprojekte im Bundesverkehrswegeplan in die Top-Kategorie hoch. Das bedeutet, dass diese Vorhaben jetzt vordringlich geplant und umgesetzt werden.