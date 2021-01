Verlängerung des Lockdowns „Zukunft der Veranstalter sieht nicht nur düster, sondern schwarz aus“

WirtschaftsWoche: Bund und Länder haben eine Verlängerung des Lockdowns beschlossen. Herr Michow, wie wirkt sich das auf die Veranstaltungsbranche aus?

Jens Michow: Die Hoffnung auf einen Neustart rückt zunehmend in die Ferne. Viele Veranstalter haben ihre aufgrund des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr abgesagten Konzerte in der Hoffnung auf eine Erholung zunächst in den Herbst gelegt – und als die Lage sich erneut verschärfte in das Frühjahr dieses Jahres. Nun werden sie wohl noch ein drittes Mal umplanen müssen. Wobei sich die Frage stellt, auf welchen Zeitpunkt.