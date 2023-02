Vermeintlicher US-Komplott Das ist der Mann hinter der angeblichen Nord-Stream-Enthüllung

Eines ist auch diesmal wie immer, wenn Hersh einen seiner ‚Scoops‘ veröffentlicht: An Zündstoff mangelt es wahrlich nicht. „How America Took Out The Nord Stream Pipeline“ (zu Deutsch etwa: Wie Amerika die Nord Stream-Pipeline beseitigte) heißt das Exposé, das am Dienstag auf der Blog-Plattform Substack das Licht der Welt erblickte. „Die New York Times nannte es ein ‚Mysterium‘, aber die Vereinigte Staaten haben eine verdeckte Seeoperation ausgeführt, die geheim gehalten wurde – bis jetzt“, steht darunter.