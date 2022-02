Verwirrspiel um die Staatsmilliarden TUI zahlt Staatshilfen zurück? Da fließt erstmal kein Cent

Bald tilgen möchte die TUI dagegen einen anderen Teil der Staatshilfe. Dabei will Joussen die sogenannte Stille Beteiligung II des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) in Höhe von 671 Millionen Euro loswerden. Joussen ließ stolz durchblicken, dass er die Verbindlichkeiten gegenüber dem Staat eigentlich sofort komplett begleichen könnte. Schließlich verfügt TUI aktuell über flüssige Mittel von gut 3,3 Milliarden Euro. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die Entwicklung des Reisegeschäfts in der Coronazeit hält der TUI-Chef die Kasse in Richtung Staat jedoch erstmal geschlossen. Das Geld holt er sich lieber über eine umfangreiche Kapitalerhöhung. „Das entspricht … rund 41,35 % des Grundkapitals“, heißt es in den Unterlagen zur Hauptversammlung. Den kleinen Schritt in die Freiheit geht Joussen wohl auch angesichts des erheblichen finanziellen Drucks. Denn auf die stillen Staatsanteile zahlt er recht happige Zinsen von bis zu über zehn Prozent – mehr als TUI bisher jemals als Eigenkapitalrendite schaffte.