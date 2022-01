Vom Fischer und seinem Verwalter AirBerlin, Adler, jetzt Krabben: Zeitfracht übernimmt Krabbenfischer

Ein junger Krabbenfischer gerät in Not, kämpft um seine Zukunft, findet einen wackeren Mitstreiter und wird schließlich gerettet – es klingt fast nach einem Märchen, was sich in den vergangenen Tagen an der Nordseeküste ereignet hat. Am Montagabend hatte der Hamburger Insolvenzverwalter Arno Doebert im Berufsnetzwerk LinkedIn einen Beitrag mit der Überschrift: „Investor:in gesucht!“ gepostet. Er berichtete über die Insolvenz des Krabbenfischers André Eckholdt, die er betreut. Über den harten Job des jungen Mannes und die leuchten Augen des Fischers und seines Decksmannes, die „unbedingt weitermachen“ wollten – trotz widrigster Umstände.