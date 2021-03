All das liegt an weniger sozialen Kontakten und mehr Abstand. Aber natürlich auch an der Maske und der Handhygiene. Und ich könnte mich durchaus an Winter ohne Rotznase, Halskratzen und Druck auf den Kieferhöhlen gewöhnen.



Wir wissen, wie hässlich diese Masken sind. Aber wir wissen auch, wie hässlich Erkältungen sind. Angenommen, wir sind uns da einig: Wäre es uns zum Beispiel wert, in der Erkältungs- und Grippezeit von Fall zu Fall eine FFP2-Maske zu tragen? Im Betrieb, auf der Fahrt dorthin oder im Flugzeug auf Dienstreise? Alles auf Basis von herzensguter Freiwilligkeit. Höchstens ein wenig Sozialdruck wäre noch akzeptabel. Im Sinne von: Wenn die aus dem Marketing bei einer leichten Erkältung eine Maske tragen, dann machen es die aus der Buchhaltung am Ende auch. Reziprozität. Wie du mir, so ich dir.