99,75 Prozent weniger. Kommen Sie, da kann man nichts sagen!



Noch beeindruckender wird es, wenn wir überlegen, wieviel Prozent MEHR an Aerosolen wir im Extremfall einatmen würden, wenn wir alle die Masken wieder abnehmen. Dann steigt die Anzahl der von einem selbst eingeatmeten Aerosol-Teilchen des Anderen um knapp 40.000 Prozent. So ein Plus liest man selten.

Ich habe vor einiger Zeit eine Video-Simulation aus Japan gesehen von einer Szene, in der drei Menschen sich an einem Tisch gängiger Größe gegenübersitzen. Der Schwall an farbigen Punkten (die sichtbar gemachten Aerosole und kleinen Tröpfchen), die aus den Menschen nur so heraus pladderten und sich über ihr Gegenüber und seinen Bereich der Tischplatte ergossen, wo sonst Teller und Trinkglas stehen – in dem Ausmaß erinnerte es mich an die entsetzlichen Folgen eines gezielten Schrotflintenschusses in einem Horror-Film.