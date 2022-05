Wohnungsbauboom unterbrochen Erstmals seit 2011 weniger gebaut

Der Wohnungsbauboom in Deutschland hat 2021 ein vorläufiges Ende gefunden. Nur 293.393 Wohnungen wurden fertiggestellt, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das waren 4,2 Prozent oder 12.983 weniger als 2020, als erstmals mehr als 300.000 neue Wohnungen entstanden. „Der 2011 begonnene jährliche Anstieg der Zahl fertiggestellter Wohnungen setzte sich damit 2021 nicht weiter fort“, hieß es dazu. Das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen wurde damit deutlich verfehlt. In den Zahlen sind sowohl die Baufertigstellungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten.