Wohnungsvermittler Israelis klagen gegen Airbnb wegen Streichung von Angeboten

JerusalemAirbnb bekommt in Israel juristischen Ärger, weil der Online-Wohnungsvermittler Angebote aus jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland von seiner Webseite genommen hat. Anwälte reichten am Donnerstag beim Bezirksgericht in Jerusalem eine Sammelklage wegen Diskriminierung ein.