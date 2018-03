WPP-Chef Sir Martin Sorrell erlebt den Kurssturz seines Konzerns

Mehr als Leben und Tod – man muss nun nicht jede Silbe auf die Goldwaage legen, die Sir Martin spricht. Doch es steckt sicher eine gehörige Portion Wahrheit in der so scheinbar lässig dahingeworfenen Sentenz. Mit dem Bild vor Augen ahnt dann auch, wie und dass es dem erfahrenen Manager schwergefallen sein dürfte, die jüngsten Zahlen des Gebildes Wire and Plastic Products zu präsentieren, das er seit 1986 aus kleinen Anfängen in kühnen Beutezügen und halsbrecherischen Manövern zu dem Giganten formte, der es heute ist.