WPP kämpft mit Konkurrenz von Google & Co

"2017 war für uns kein schönes Jahr", räumte Unternehmensgründer und -chef Martin Sorrell ein. Die Zukunft malte er nicht viel rosiger, mehr als Stagnation konnte er für das laufende Jahr nicht in Aussicht stellen. Dagegen hatten sich Rivalen wie Omnicom und IPG für das laufende Jahr optimistischer gezeigt. Sorrell will das Tief damit überwinden, dass er die Arbeit der zahlreichen Unternehmen in seinem Konzern enger miteinander verknüpfen lässt. WPP beschäftigt in über 100 Ländern mehr als 200.000 Mitarbeiter, die ihren Kunden neben Werbung auch Markforschung, Öffentlichkeitsarbeit und Datenanalyse anbieten.