Zahlungsdienstleister Wirecard fehlt immer noch Lizenz für Singapur

Das Unternehmen aus Aschheim bei München steht seit einigen Monaten im Fokus der Behörden in Singapur. Nach mehreren Berichten der britischen Tageszeitung „Financial Times“, die sich im Kern um den Verdacht der Bilanzmanipulation bei einer Tochtergesellschaft in Singapur drehen, hatten die dortigen Behörden Ermittlungen aufgenommen. Es kam auch zu Hausdurchsuchungen. Wirecard hatte die Vorwürfe im Kern stets bestritten. Nach einer vom Unternehmen beauftragten Untersuchung durch die Anwaltskanzlei Rajah & Tann soll es in Singapur zwar zu Verfehlungen einzelner Mitarbeiter gekommen sein, die allerdings keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Konzerns gehabt hätten. Lediglich der Umsatz für das Jahr 2017 habe um einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag nachträglich korrigiert werden müssen.



Infolge dieser WirtschaftsWoche-Berichterstattung fielen die Aktien des Zahlungsvermittlers am frühen Nachmittag zunächst um 4,7 Prozent.