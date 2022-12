Energie Uniper-Aktionäre genehmigen Rettungspaket mit Verstaatlichung

„Eine Unterstützungsmaßnahme durch den Steuerzahler - insbesondere in dieser Höhe - ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach in seiner Rede. Der Betrag von 33 Milliarden Euro sei mit der Verantwortung verbunden, dafür zu sorgen, dass das Investment der Steuerzahler zu einer Sicherung der deutschen und europäischen Energieversorgung beitrage. „Uniper will alle Kredite zurückzahlen und so wenig wie möglich vom geplanten genehmigten Kapital in Höhe von 25 Milliarden Euro in Anspruch nehmen“, erklärte Maubach.