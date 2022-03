Energiekonzern E.On übertrifft Erwartungen 2021 – zurückhaltend für dieses Jahr

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) soll 2022 zwischen 7,6 Milliarden und 7,8 Milliarden Euro liegen. Das wären selbst im besten Fall 100 Millionen weniger als 2021. Die kurz- und langfristigen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs seien nicht vollständig abschätzbar, hieß es von dem Dax-Konzern. Außerdem sind in der Prognose sogenannte Maßnahmen zur Portfolio-Optimierung nicht enthalten. E.On hatte im November angekündigt, Firmenteile im Wert bis zu 4 Milliarden Euro zu verkaufen.



