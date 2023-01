Energietechnik: Siemens Energy baut bei Stromerzeugung die Zusammenarbeit mit dem Irak aus

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will seine Zusammenarbeit mit dem Irak in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Es sei beabsichtigt, in den nächsten fünf Jahren Projekte mit einer Kapazität von mehr als sechs Gigawatt aufzubauen, sagte ein Sprecher am Freitag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters.