Energiewende-Vorbild London Deutschland sollte von den Energiewende-Ambitionen der Briten lernen

Boris Johnson hat einen Lauf. Nicht nur beim Impfen gegen das Coronavirus treibt der Premier die EU vor sich her. Auch bei der Energiewende hat London die europäische Führungsrolle übernommen. So kündigte Johnson kürzlich an, dass die Menge an Strom, die in Windanlagen auf dem Meer gewonnen wird, bis 2030 vervierfacht werden solle – auf 40 Gigawatt. Das entspräche der Leistung von etwa 40 Atomkraftwerken. Das Land solle so zum „Saudi-Arabien“ der Windenergie aufsteigen, sagte Johnson.