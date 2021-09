Explodierende Heizkosten Gazprom hält den Gaspreis unter Druck

Das erste führt das renommierte Oxford Institute for Energy Studies in einer diese Woche veröffentlichten Studie an, Titel: „Big Bounce. Russian gas amid market tightness.“ Die Analysten argumentieren, dass Gazprom immerhin in die Türkei und nach Deutschland Gasmengen geliefert habe, die entgegen dem gegenwärtigen Eindruck durchaus an das „Rekordniveau“ der Jahre 2018 und 2019 herankomme. Aber Gazprom schaffe es trotzdem nicht, den gesamten europäischen Bedarf bei extrem hoher Nachfrage zu decken. „Wenn andere Quellen in Europa wegfallen und angesichts der Tatsache, dass die Geografie der russischen Gasreserven sich ändert, scheint Russland nicht ohne Weiteres in der Lage, plötzliche Spitzen in Europas Nachfrage abzudecken“, heißt es in der Studie.