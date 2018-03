Exxon: Ölpreisverfall lässt Gewinn einbrechen

Davon kann der größte US-Konkurrent Chevron nur träumen. Im ersten Quartal fiel ein Verlust in Höhe von 725 Millionen Dollar (637 Mio Euro) an, wie der Konzern mitteilte. Internationalen Rivalen geht es ähnlich schlecht. Beim britischen Ölgigant BP stand im ersten Vierteljahr 2016 ein Minus von 583 Millionen Dollar in der Bilanz. Wettbewerber wie Shell, Statoil oder Total tun sich ebenfalls schwer.