Gastbeitrag von Fridays for Future FFF: „Gas is over, Siemens Energy“

Zur Hauptversammlung von Siemens Energy müssen sich Bruch, der restliche Vorstand und der Aufsichtsrat entscheiden, ob sie mit Gas auf die nächste fossile Fehlinvestition setzen. Während die weltweiten Energiesysteme immer schneller auf klimafreundliche Technologien umgebaut werden, muss der Konzern seinen Mitarbeitern und Anlegerinnen gegenüber ehrlich werden und sich von Verpflichtungen im Gasbereich verabschieden, die sie für Jahrzehnte an fossile Energien binden. Ansonsten wird das Unternehmen schon bald überholt – denn um es mit den Worten des Europäische Bankenchefs, Werner Hoyer, zu sagen: „Gas is over“.



Helena Marschall ist 18 Jahre alt und studiert VWL und Politik in Lüneburg. Seit Ende 2018 organisiert sie bei Fridays for Future Demonstrationen und Kampagnen. Im letzten Jahr hielt sie stellvertretend für die Bewegung die Rede auf der Aktionärsversammlung des Siemens Konzerns.



Nick Heubeck ist 22 Jahre alt und studiert Kommunikation und Politik in Bamberg. Bei Fridays for Future ist er für die politische Strategie und die digitale Kommunikation mitverantwortlich. Ende 2019 initiierte er die deutschlandweite Kampagne von Fridays for Future gegen die Beteiligung von Siemens an der australischen Adani-Kohlemine.



