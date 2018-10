Hambacher Forst RWE will Kohleförderung deutlich zurückfahren

Der Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen ist für viele zu einem Symbol für den Widerstand gegen die klimaschädliche Stromgewinnung aus Kohle geworden. Das Oberverwaltungsgerichts in Münster hatte am Freitag in einem Eilverfahren den vorläufigen Erhalt des Hambacher Forstes verfügt. Laut Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) seien damit Abholzungen mindestens für die kommenden zwei Jahre vom Tisch.