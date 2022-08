In Deutschland ist Holz regional verfügbar. Es belastet die heimischen Wälder nicht zusätzlich, denn es fällt an als Nebenprodukt bei der Waldpflege an, bei der Durchforstung oder nach Sturmschäden.



Die Nutzung von Brennholz erzeugt aber Feinstaub, die Politik droht mit Stilllegungen. Die Anzahl der installierten Öfen in Deutschland ist deshalb extrem gesunken. Mal wieder: Danke, Berlin. Dabei sind die Emissionen dank moderner Technik in neuen Kaminöfen stark rückläufig. Aufrüsten!



