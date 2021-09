Mehr Kohlestrom als Ökoenergie „Das ist ein Alarmsignal“

Und woher kommen die Speicher?

Beispielsweise können Gaskraftwerke in Zukunft mit grünem Wasserstoff betrieben werden und so als Backup-Kraftwerke dienen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Die Umrüstung der konventionellen Gaskraftwerke ist technisch und wirtschaftlich möglich. Diese Wasserstoffkraftwerke wären damit eine Zwischenlösung aus einem Speicher und einem Reservekraftwerk. Es speichert zunächst Erneuerbare Energie in Form grünen Wasserstoffs und springt dann an, wenn Strom benötigt wird.



Der Umbau der Gaskraftwerke kostet viel Geld – wie auch die gesamte Transformation. Wie teuer wird es?

Der Staat müsste ab kommendem Jahr rund 30 Milliarden Euro jährlich über den Bundeshaushalt finanzieren, damit Deutschland seine Klimaziele erreichen kann.