Möglicher Rettungsschirm wegen Gaskrise Wird der Staat Stadtwerke vor der Pleite retten?

Die Lage ist desolat. Zur Sitzung im Januar erscheint bereits ein Insolvenzanwalt. Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl (SPD) ist verzweifelt. „Die extreme und dramatische Situation“, so formuliert es Guhl intern, „sei unvorstellbar“. Guhl mutmaßt, die kommunale Daseinsvorsorge sei in Gefahr - aber er könne sich nicht vorstellen, dass die Stadtwerke Bad Säckingen mit der drohenden Pleite alleine dastünden.



Mittlerweile fordert der Bürgermeister öffentlich einen staatlichen Rettungsschirm für die deutschen Stadtwerke. Ansonsten drohe Putins Wirtschaftskrieg viele kommunale Versorger und damit viele Bürger in den Abgrund zu reißen. Beim Deutschen Städtetag rennt Guhl damit offene Rathauspforten ein. Der Präsident des Städtetags, Markus Lewe, forderte gegenüber der "Deutschen Presse-Agentur": „Die Stadtwerke müssen in den Rettungsschirm für Unternehmen einbezogen werden. Wir fordern die Bundesregierung dringend auf, ein Insolvenzmoratorium auf den Weg zu bringen und mögliche Insolvenzen von Stadtwerken mit Liquiditätshilfen abzufangen.“